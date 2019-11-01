Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez 'Gönülden Gönüle Dost Sohbeti'ne katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez himayesinde, ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' adı altında düzenlenen programın ilki Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Program, Meral Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Muradiye İlçe Kaymakamının eşi Esma Savar, Kadın Hakları Aktivisti Esma Gölgülü Özdemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, kurum personelleri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Programda konuşan Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, geçmiş dönemde Muradiye'de kaymakam olarak görev yapmış eşi Mehmet Emin Bilmez'in selamlarını ileterek başladı. Muradiye halkının 20 sene önce kendilerini nasıl uğurladıysa öyle de sıcak karşıladıklarını ifade ederek teşekkürlerini ileten Bilmez, ‘'Biz aile bilinci olayına duyarlılık için bir yerden başlamak istedik. İlk olarak sizlerle Ünseli'de bir araya geldik. Teveccüh gösterip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kişi eşiyle önem ve değer kazanır. Dışarıda eşi kıymetli erkek kendisi de kıymetlidir. Karısına değer göstermeyen erkek, kendi anne babasından da değer görmez. Evde değer görmeyen kadının kendi baba ocağında da değeri olmaz. İnsanoğlu yaradılışı itibariyle birbirini değer noktasında tamamlar. Birbirine değer katar. Naçizane tavsiyem kocalarınıza, kadınlarınıza, çocuklarınıza değer katın ki, toplum içerisinde sizlerde değerli, itibar sahibi insanlar olasınız. İnsanlar itibarını koruyunca aileler kıymetli olur. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize katılımlarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra Edremit ilçe Vaizi Enise Eker, İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezinden Dr. Zübeyde Tezcan, Muradiye Sağlık Müdürü Cumali Demirkol ve İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, aile ve aile bilinci ile ilgili konuşmalar yaptı.

Program sonunda kadınların mahalledeki sorunlarını da dinleyen Meral Bilmez,

ilçeden ayrıldı.