Vali Bilmez'in eşi yılsonu sergisinin açılışına katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yılsonu sergisi, Şişli Öğretmenevi bahçesinde açıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca el emekleriyle yaptıkları çalışmalardan oluşan serginin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, eşi Semra Aslan, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kamu kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler, el emeği ürünleri inceleyip, kursiyerleri ve sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.