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Vali Bilmez'in eşinden ALS hastasına ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, 12 yıldır ALS hastalığı bulunan Mehmet Mustafa Çelik’i evinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 12 yıldır ALS hastalığı bulunan Mehmet Mustafa Çelik'i evinde ziyaret etti.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, 12 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini yitirerek tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Çelik'i evinde ziyaret etti.


Aile fertleri tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, Mustafa Çelik ve ailesi ile bir süre sohbet ederek Çelik'in sağlığı hakkında bilgi aldı.


Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti kendi geliştirdiği bir yöntemle anlatarak, Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

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