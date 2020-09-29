İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez'in eşinden kanser hastası 3 çocuk annesine ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar’ı evinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar'ı evinde ziyaret etti.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar'ı yaşadıkları evlerinde ziyaret etti. Yancar ve 3 çocuğu tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek Yancar'ın sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.


Yancar, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.