Vali Dr. Ozan Balcı öğrencilerle fidan dikti

Ozan Balcı, Çevre Haftası münasebetiyle öğretmen ve öğrencilerle fidan dikti.

Edremit ilçesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü hizmet binası önünde Çevre Haftası münasebetiyle yapılan etkinliği gören Vali Dr. Ozan Balcı, öğrencilerin yanına gitti. Büyük ilgiyle karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, öğrencilerle sohbet ederek çevreyi korumalarını ve fidan dikmelerini istedi. Öğrencilerle birlikte fidan dikip can suyu veren Vali Dr. Ozan Balcı, bol bol kitap okumaları yönünde de tavsiyede bulunduğu öğrencilere, kitap hediye edeceğini söyledi.

Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve personelleri de katıldı.