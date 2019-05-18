Vali Mehmet Emin Bilmez'in ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılına ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bugün milli mücadelemizi başlatan ilk büyük adımının yıl dönümüdür. 19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaleti ile Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde varoluş ve yükselişinin başlangıcıdır. 19 Mayıs Samsun ufkundan kara günlerin üstüne doğan ilk ışıktır, aydınlıktır. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk Milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs tarihi, milletimiz için bir iftihar kaynağıdır” dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Vali Bilmez, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler! Uğrunda can veren binlerce Mehmet'in eşsiz mücadelesi ile kazanılan bu vatan ve Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanet edildi. İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs ruhu ile bu emaneti geleceğe taşıyacağınıza inancım tamdır. Bizler bu yolda ülkemizin umudu ve gözbebeği olan siz gençlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Vanlı hemşehrilerimin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.