Vali Ozan Balcı: “Van'da hayvan birliği kuruyoruz”

Ozan Balcı, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları ile ilgili ziyaretler gerçekleştiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Tuşba ilçesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'le birlikte merkeze giden Vali Dr. Ozan Balcı'yı burada Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, şube müdürleri ve personeller karşıladı.

Bakım merkezini gezerek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Ozan Balcı, bir süre barınakta incelemelerde bulundu. Merkezdeki şartların daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Vali Balcı, burada çalışan personellere yaptıkları işin çok anlamlı olduğunu ve önemsediklerini söyledi. Vali Balcı, "Memleketi, milleti sevmek sadece insanlığı sevmek değil. Dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, dereleriyle, ırmaklarıyla, nehirleriyle, gölleriyle beraber sevmektir. Bunun için tüm sahipsiz hayvanları da önemsiyoruz. Van'da hayvan birliği kuruyoruz. Tüm belediyeler bu birlik içerisinde olacak. Toplama alanları olacak. İnşallah bu modern tesis ile birlikte çok iyi hizmetlere imza atacağız. Hem yaban hayvanları için hem evcil hayvanlara bakacağız. Kentte yaralı bir köpek, kedi, kanadı kırık bir güvercin bırakmayacağız. Hepsini sahipleneceğiz, bakacağız, tedavilerini üstleneceğiz. Allah'ın izniyle daha kaliteli hizmet sunabilmek için tesisimizi geliştireceğiz" dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler çekilen hatıra fotoğrafının ardından buradan ayrıldı.