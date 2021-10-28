Vali Ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, İpekyolu'ndaki çalışmaları inceledi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kent merkezinin dört bir tarafında devam eden çalışmalar son hızıyla sürüyor. İrfan Baştuğ Caddesi'nin tamamında ve Hastane Caddesi'nin bir kısmında asfalt ve kaldırım çalışması tamamlandı. Bu caddelerle birlikte Yüzbaşıoğlu, Küçük Cami Caddesi ve Kent Otel Sokak, Uğur Sokak, Balcılar Sokak ile Meydan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sokaklarındaki çalışmalar da tamamladı. Ayrıca PTT Sokak birinci kısmı ile Köfteciler Sokak çalışmaları da sona erdi. Öte yandan Şerefiye Mahallesi Vali Sokak, Hacı Osman Sokak ve Kültür Sokakta da çalışmalar sürüyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın tarafından karşılanan Vali Bilmez, ilk olarak Serhat Mahallesi Vali 1 ve 2'nci sokakta yapımı tamamlanan yollar ile Hacı Osman ve Kültür Sokak'ta devam eden çalışmaları inceleyerek Fen İşleri ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra Kaymakam Aydın ile birlikte cadde üzerindeki esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, esnaflarla bir süre sohbet edip programını tamamladı.