Vali Vekili Aslan, muhtarların sorunlarını dinledi

İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki mahalle muhtarları, Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde organize edilen toplantıda bir araya geldikleri Vali Vekili Sinan Aslan'a mahallelerinin sorunlarını aktardı. Muhtarlarla yapılan kahvaltının ardından bir konuşma yapan Sinan Aslan, vali ve büyükşehir belediye başkan vekili olarak Van'a hizmetlerinden dolayı Vali Murat Zorluoğlu'na teşekkürlerini iletti. Vali Vekili Aslan, belediyedeki daire başkanları ve birim amirleri ile valilik yetkilileriyle beraber muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinlemek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, “Yapılması gereken ne varsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu programda vurgulamak istediğim birkaç konu var. Bunlardan en önemlisi terörle mücadele faaliyetlerimiz. Bu alanda sizlerin önemli bir vazifesi var. Gerekli hassasiyeti gösterdiğinizden eminiz ve aynı hassasiyetin bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin terörden korunması adına sizden beklentimiz çok. Son dönemde şehrimizde huzur ve güven ortamı hâkim ve inşallah da bu ortam bozulmayacak. Bunda güvenlik güçlerimizin ve sizlerin çok büyük emeği olduğuna inanıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Huzur ve güven ortamı olmadan yatırımdan, ticaretten ve istikrardan söz edilemez. 4 ay sonra mahalli idareler seçimi yapılacak. Onunla ilgili de gerekli toplantıları yapacağız. Amacımız vatandaşlarımızın iradesinin güvenli bir ortamda sandığa yansımasıdır. Bu konuda sizlerin de önemli katkıları olacak” dedi.

Kış mevsimi dolayısıyla valilik ve belediye olarak gerekli önlemlerin alındığını anımsatan Vali Vekili Aslan, muhtarlarımızdan bu tedbirlerle ilgili öneri ve talepler gelmesi durumunda, onları da değerlendirmeye alacaklarını kaydetti. Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Vali Vekili Aslan, Van'ın artık uyuşturucuyla anılmasını istemediklerini, bu nedenle en ufak bir ipucu veya ihbarın işlerini kolaylaştıracağını vurgulayarak, çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak zorunda olduklarını ifade etti.

Milli eğitimle alakalı hususları da dile getirirken, Van Eski Valisi Murat Zorluoğlu önderliğinde büyükşehir belediyesinin eğitime çok ciddi yatırımlar yaptığının altını çizen Aslan, “En önemli yatırımın çocuklarımıza, gençlerimize yapılan yatırım olduğunu düşünüyorum. Akademik başarıda ülke sıralamasında çok gerilerdeydik. Şimdilerde epey yukarılara tırmandığımızı söyleyebilirim. Tam gün eğitime geçilmesi konusunda da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız Van'da çok büyük yatırımlar yaptı. Okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi yanında, okullaşma oranımızın artırılması çalışmalarımızla yüzde 58 olan konumu yüzde 99 seviyesine çıkardık. Bunda da yapılan aile görüşmeleri ve ikna çalışmaları etkili oldu” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, belediye daire başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantı, muhtarların mahallelerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirmesiyle son buldu.