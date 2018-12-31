Vali Vekili Aslan'dan yeni yıl mesajı

Vali Vekili Sinan Aslan, yayınladığı mesajda, “Kıymetli Vanlı hemşehrilerim, bir yılı daha ilimizde, ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, sevinçler, hüzünler, acı ve tatlı pek çok hadiseyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2018 yılında özellikle ilimiz Van'da ve bölgemizde huzur ve güven ortamının tam anlamıyla hâkim olması; vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını, esnaf ve tacirin ekonomik faaliyetlerini sıkıntısız sürdürmesine, dolayısıyla 2019'un daha mutlu karşılanmasına vesile oldu. 2018 yılı boyunca, valiliğimiz başta olmak üzere büyükşehir belediyemiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımız ile tüm kamu kurum yöneticilerimiz işbirliği içerisinde daha yaşanabilir Van şehri için omuz omuza, devletimizin tüm imkânlarını yerinde ve zamanında kullanarak, kentimizin önemli ihtiyaçlarını, kaliteli hizmetleri ve büyük yatırımları hayata geçirdi. İnanıyorum ki; yeni yılda da kamu hizmetleri yine vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülecek, inşallah tesis edilen huzur ve güven ortamına halel gelmeyecek ve 2019 yılı Van için, Vanlı hemşehrilerimiz için, önceki yıldan daha güzel gelişmelere sahne olarak daha mutlu geçecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, hep birlikte sağlık, mutluluk, başarı ve huzurla nice yıllara kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.