Vali Vekili Sinan Aslan, yeni yıla görev başındaki güvenlik güçleriyle girdi

Yeni yıl dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Van'da da güvenlik ve asayiş uygulamalarını artıran jandarma ve emniyet teşkilatları, yeni yıla dakikalar kala Erciş Yolu ve Özalp Yolu üzerinde konuşlu kontrol noktalarında, sürücü ve yolculara yönelik çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş ile uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Vekili Aslan, kar yağışı altında görev ifa eden personelin yeni yılını kutlayarak, fedakârca çalışmaları ve başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. Bir süre hasbihal ettiği personele, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim ederek baklava ikramında da bulunan Aslan, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet ederek mutlu yıllar temennisinde bulundu.

Vali Vekili Sinan Aslan, ziyaretler sonunda güvenlik güçleriyle gecenin anısına fotoğraf çektirdi.