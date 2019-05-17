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Vali Yardımcısı Aslan ve Kaymakam Öztürk'ten Rektör Şevli'ye ziyaret

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten dolayı Aslan ve Öztürk'e teşekkür eden Rektör Şevli, birlikte çalışarak Van'ı ve üniversiteyi daha ileri noktalara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

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