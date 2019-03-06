Vali Yardımcısı Aslan'ın okul ziyaretleri sürüyor

İl ve ilçelerde bulunan okulları belirli aralıklarla ziyaret eden Vali Yardımcısı Sinan Aslan, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları yerinde dinliyor. Okul ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekipleri ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Birol Emil İlk ve Ortaokuluna gelen Vali Yardımcısı Aslan, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılandı. Sınıfları teker teker dolaşarak öğretmen ve öğrencilere ‘iyi dersler' dileyen Aslan, öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Muhabbet esnasında öğrencilere sorular yönelten Aslan, aldığı doğru cevaplardan ötürü onları tebrik etti.

Daha sonra okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Aslan, okullardaki varsa sorun ve sıkıntıları yerinde incelemek için ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmeleri için en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü ifade eden Aslan, tüm öğretmenlere başarılar diledi.

Sohbetin ardından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekiplerince getirilen çeşitli kırtasiye ve giyim eşyaları öğrencilere teslim edildi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.