Vali Zorluoğlu, büyükşehir belediyesine veda etti

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına veda ziyaretleri düzenleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu ziyaretler kapsamında büyükşehir belediyesi idarecileri ile bir araya geldi. Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve daire başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, göreve geldikleri günden bu yana çok büyük hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Hayal projelerin bir bir hayata geçtiğini anımsatan Zorluoğlu, ‘‘Sadece bina yaparak, ağaçlandırma yaparak, yol yaparak başarı sağlayamazdık. Gönül belediyeciliği ile insanların gözlerine bakarak bir şeyler söylemeyi, insanlara dokunarak en büyük başarılara imza atılır. Belediyecilik anlayışı, insanlara ‘hayır' derken bile onları kırmadan kapıdan uğurlamayı gerektirir. Çok şükür bunun en büyük örnekleri sizlerle Van'da yaşadık. Tüm idarecilerimize ve tüm personellerimize kalpten teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

“Devam eden projeler tamamlanacak”

Çalışmaları devam eden projelerin de hayata geçirileceğini ifade eden Vali Zorluoğlu, ‘‘Kent Müzesi, Peynirciler ve Sakatatçılar çarşısı, şehrin en temel meselelerinden biri olan kent meydanı projemiz devam eden işlerimiz arasındadır. Yaptıklarımız bunları da tamamlayacağımızın en büyük göstergesidir. Daire başkanlarımızca, genel sekreterliğimizce gerçekten çok büyük işler yapıldı. En küçük, en basit örneği olarak bu şehir sinekten kurtuldu. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacağımız üzere Van Gölü sahilinde oturamıyorduk. Bu sene verilen başarılı mücadele ile Edremit sahillerimizde, Tuşba sahillerimizde insanlarımız keyifle gezdi. Yine bölgenin büyük, en kapsamlı hayvan hastanesini kurduk. Sosyal yardımlar konusunda birçok çalışmalarımız oldu. VASKİ'nin zaten kendi içerisinde çok büyük hizmetlere imza attığını biliyorum. Sayamadığımız çok önemli işlere hep beraber imza attık. Bunu birlikte başardık. Tabii bu güzellikler vatandaşlarımıza da yansıdı. Vatandaşımızın moralini yükseltti. Vatandaşımızın devlete olan güveni arttı. Devletle vatandaş arasındaki mesafe daraltıldı ve şehirde yeniden olumlu bir hava esmesine olanak sağladı. Vatandaşlarımız bu hizmetleri gördükten sonra ‘daha önce hizmet görmemişiz' dediler. Bundan sonra da kim gelirse gelsin bu çıtanın altına düşemez. Çünkü insanlarımız bundan sonra da hizmet isteyeceklerdir. Bu şehre kazandırdığımız en büyük iyilikte budur'' dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu, belediye personelleriyle vedalaştı.