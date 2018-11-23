Vali Zorluoğlu'ndan 24 Kasım öğretmenler günü mesajı

Vali Zorluoğlu mesajında, “Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin inşasında etkin rol alacak bireylerin, dünyada da ülkemizi başarıyla temsil edecek dimağların yetiştirilmesinde en belirleyici unsur; şüphesiz öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın cefakâr mensuplarıdır. Van'dan İzmir'e, Hakkâri'den Edirne'ye, görevlerini yurdumuzun dört bir yanında fedakârca ve her koşulda, gönülden icra eden tüm öğretmenlerimiz, methiyelerin ve takdirlerin en büyüğüne layıktır. Öğretme ve öğrenme eylemlerine yüce dinimiz İslâm'ın bakışı malumun ilamıdır. Kutsallığı tartışılmayacak öğretmenlik mesleği; inancımızın yeni nesillere doğru ve eksiksiz aktarılmasında da kültür ve medeniyetimizin ebediyete kadar yaşatılmasında da yeri dolmayacak öneme sahiptir. Tüm bu gerçekler ışığında; ilimizde eğitime verdiğimiz önem ve gösterdiğimiz özel ilgiye istinaden, göreve geldiğimiz günden bu yana, eğitim neferlerimizle omuz omuza, gönül gönüle çok başarılı projelere ve büyük başarılara imza attık. Eğitim alanında belirlediğimiz 3 ana hedefe, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın diğer mensuplarıyla emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, gerek Van'daki okullaşma oranının 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 59'dan Türkiye ortalaması üzerine yükseltilmesinde, gerekse büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz sürekli eğitim merkezlerimizde sınava hazırlanan yüzlerce gencimizin üniversiteyi kazanmasında emekleri olan tüm öğretmen ve eğitimcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş her bir öğretmenimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki eğitimcilerimize sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerine yer verdi.