Vali Zorluoğlu'ndan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejine ziyaret

Vali Zorluoğlu, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Ziyarette, organize sanayi bölgesinin Van'ın ekonomisi anlamında büyük bir yere sahip olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, OSB bünyesinde eğitim veren kolejin sanayiye kalifiye eleman kazandırma noktasında çok isabetli bir çalışma olduğunu söyledi.

Görev yaptığı süre zarfından Van'da birçok güzel çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, her zaman sanayicinin yanında yer almaya, yatırımcının önünü açmaya gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Van'a geldiklerinde özellikle eğitimde üç ana konuyu kendilerine hedef olarak belirlediklerini kaydeden Zorluoğlu, eğitime çok ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Vali Zorluoğlu'nun Van'dan ayrılacak olmasının dolayı üzüldüklerini belirten Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ise, sanayiciye ve özellikle de bu okulun hayata geçmesinde verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini dile getirdi. OSB yerleşkesinde Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin hizmete geçmesinde Vali Zorluoğlu'nun desteklerinin takdire şayan olduğunu belirten Aslan, Zorluoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.