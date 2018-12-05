Vali Zorluoğlu'ndan Rektör Battal'a veda ziyareti

Dr. Peyami Battal'a veda ziyaretinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Van Valisi Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret etti. Veda ziyaretinde bulunan Zorluoğlu, üniversite ile yakından çalıştıklarını ifade ederek, YYÜ'nün Van için önemli bir değer olduğuna dikkat çekti. YYÜ'de Van adına önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Zorluoğlu, "Görev sürem boyunca Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal ve ekibinin göstermiş olduğu yakın ilgi, işbirliği ve destek konusunda kendilerine teşekkür ederim" dedi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, Vali Zorluoğlu'nun Van için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, " Valimiz Van'da yaptığı hizmetlerle Van halkının takdirini ve gönlünü kazanmış bir valimizdir. Üniversitemize de her anlamda destek sunmuş, yanımızda olmuştur. Van'a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Van'ın unutmayacağı valimizin yeni görevinde de başarılara imza atacağına dair inancım tamdır" diye konuştu.