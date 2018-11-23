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Vali Zorluoğlu'ndan taziye mesajı

Van Valisi Vali Murat Zorluoğlu, Çaldıran şehidi Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim ile ilgili taziye mesajı yayımladı.


Vali Murat Zorluoğlu yayımladığı mesajında, “İlimizde konuşlu 6. Hudut Alayına bağlı Alpaslan Hudut Karakolunda görevli Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim, dün gece Çaldıran ilçemizde askeri aracın devrilmesi şeklinde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Piyade Teğmenimiz Muhammed Can Sevim kardeşime Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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