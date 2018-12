Vali Zorluoğlu'ndan VAN ESOB'a veda ziyareti

Ziyarette konuşan Vali Zorluoğlu, VAN ESOB'un çok önemli desteğini gördüğünü belirterek, “Sadece birlik olarak değil, odalarınızın da çok büyük desteğini gördüm. Sizlerin sıcak güler yüzünüzü gördüm. Her zaman desteğinizi gördüm. Oda başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetimlerini de selamlıyorum, saygılarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum. Hakkınızı helal edin. Son damlasına kadar, zerresine kadar bütün esnaf kardeşlerimize hakkımı helal ediyorum. İnşallah sizlerle irtibatımız devam eder. Trabzon'da bir kardeşinizin, bir ağabeyinizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Trabzon'a da bekliyoruz. Biz de gelir gideriz. Belki bu Van ile Trabzon arasında yeni bir dönemin başlamasına vesile olur” dedi.

“Önemi projeleri hayata geçirdik”

Van'da yaklaşık 1,5 yıl görev yaptığını hatırlatan Vali Zorluoğlu, “Geriye dönüp baktığımızda büyük bir zevkle çalıştığımı söyleyebilirim. Valiliğin yanında, belediye başkanlığı yaptığımız için de süratle bazı sorunlara çözüm bulma şansımız oldu. İlçe belediyelerinde yaptığımız hizmetleri de ekleyince hatırı sayılır işler yaptığımızı memnuniyetle gördük. 1,5 yıllık bir süre içerisinde hakikaten çok önemli projeler yaptık. Bu şehrin uzun yıllardır konuştuğu ama adım atamadığı birçok projeyi hayata geçirdik. Atıksu arıtma tesisinden katı atık tesisine, kent meydanından İskele Caddesi'ne, İkinisan Caddesi'nden mezbahalara, itfaiye araçlarından çevre düzenlemesine, kent müzesinden Akdamar Adası'na tatlı suya, peynirciler çarşısından sakatatçılar çarşısına ve daha birçok önemli dokunuşlar yaptık. Binlerce kilometrelik asfalt yol yaptık, mahallelere gittik, taziye evleri yaptık” ifadelerini kullandı.

“Birlikte başardık”

“Bunu yaparken sihri ve formülü şu, sizinle beraber çalıştık” diyen Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Temsilcileriyle, taraflarıyla oturup konuştuk, birbirimize anlattık ve birbirimize ikna ettik. Desteğinizi alarak başardık, yoksa biz tek başımıza bu işleri bu kadar kısa zamanda yapmamız mümkün değildi. Esnaf meselelerini VAN ESOB ile yani sizlerle, tacir işlerini VAN TSO ile hayvancılığı VAN TB ile konuştuk. Belediye ile olan işleri belediyemiz ile konuştuk. Sivil toplum kuruluşlarını devreye aldık, süreci uzatmadan çok şükür ciddi bir engelle karşılaşmadan çok güzel hizmetlere buradan ayrılıyoruz. Bir taraftan bu güzel insanlardan ayrıldığımız için hüzünleniyor, diğer taraftan kendi memleketimde hizmet etme imkanı verdiği için Mevlaya şükrediyorum. Babamızın, dedemizin mezarının olduğu yerlere hizmet etmek ayrı bir övünç meselesidir.”

Zorluoğlu'nun esnafa kapısını her zaman açık tuttuğunu söyleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, “Biz de sizinle çalışmaktan, sizinle beraber olmaktan büyük bir keyif aldık. Hizmetleriniz nedeniyle büyük bir onur duyduk. Burada bulunduğunuz süre içerisinde kapınız bize hep açık oldu. Esnaf ve sanatkarın sofrasına hep geldiniz. Esnaf ve sanatkarların gönlüne dokundunuz. Bizde esnaf ve sanatkarlar camiamız adına Allah sizden razı olsun diyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapılacak çalışmalar ve etkinliklerde her ne kadar il bazında olmasa da yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bulunduğumuz her platformda Van için yaptıklarınızı dile getireceğiz. Gerçekten Van'da, bu kadar gönül hoşluğu ve bu kadar rahatlığı ilk defa sizinle yakaladık” ifadelerini kullandı.

“Önemli hizmetler gerçekleştirdiniz”

“Van'dan gitmeniz sizin adınıza ne kadar sevindirici olsa da Van adına, esnaf ve sanatkarlar adına da çok üzgünüz” diyen Berge, şöyle devam etti:

“Bu da duyguları dile getirmeyi bir borç biliyorum. Oda başkanlarımızla sürekli sizi konuştuk. Van'da gerçekten hemen hemen 15 yıldır yapılmayan bütün işlere dokundunuz. A'dan Z'ye her konuyu ele aldınız. Sanayisinden eğitimine, sağlıktan kültür ve sosyal işlere her konuda hizmet verdiniz. Toplum yararına olan tüm işlere dokundunuz. Bu hizmetlerinizle Van, çok iyi bir ivme ve güzel bir standart yakaladı. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük, çok daha farklı yerlerde olacağınıza inanıyorum ve içtenlikle söylüyorum. Van adına, Van esnaf ve sanatkarları adına ayrıca ilimizin tüm halkı adına size çok çok teşekkür ediyorum.”