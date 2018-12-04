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Vali Zorluoğlu'ndan Van Ticaret Borsasına ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, veda ziyaretleri çerçevesinde Van Ticaret Borsasını ziyaret etti.


Vali Zorluoğlu, VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve meclis kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Van'da çok kısa süre içerisinde çok güzel hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, Van'dan unutulmaz hatıralarla ayrılacağını söyledi.


VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ise, borsanın çalışmaları hakkında Vali Zorluoğlu'nu bilgilendirirken, ayrılacak olmasından dolayı üzüldüklerini, görev sürecince icraatlarından son derece memnun olduklarını ve kendilerini asla unutmayacaklarını söyleyerek teşekkürlerini iletti.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ve plaket takdimi ile son buldu.

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