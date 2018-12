Valin Akbıyık'tan Jöh taburuna ziyaret

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada kendisini bekleyen JÖH personelini selamladı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Türkiye'nin ve Hakkâri'nin gözbebeği Jandarma Özel Harekatı'mız her yerde, her şartta ve her durumda vatanına ve milletine hizmet görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Gözbebeğimiz olan siz askerlerimizi tebrik ediyor, görevinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Daha sonra Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Akbıyık, bir araya geldiği JÖH personeliyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.