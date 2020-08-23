Valizin içerisine sakladığı 189 gram Afyon Sakızı ile yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İ.K. isimli şahsın valizinde yaptığı aramada 2 parça halinde toplam 189,82 gram Afyon Sakızı maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van'dan İstanbul İline gitmek üzere Havalimanına gelen İ.K. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenilmesi üzerine, valiz üzerinde yapılan detaylı aramada; valizin çek çek kısmına zulalanmış 2 parça halinde toplam 189.82 gram Afyon Sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili İ.K. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelelerinin bundan sonrada kararlılıkla süreceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.