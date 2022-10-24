Van 1. Amatör A Grubu

Amatör A Grubu'nda mücadele eden Özalp Gençlik Spor, ligin 3. haftasında evinde konuk ettiği Van Yolspor ile 2-2 berabere kaldı.

Özalp İlçe Stadı'nda saat 13.00'da başlayan müsabakada her iki takımın maça kontrollü başladı. Maçın ilerleyen saatlerinde oyunun hakimiyetini eline alan rakip takım maçın 26. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Özalp Gençlik Spor, 54. dakikada kaydettiği golle maça eşitliği getirdi. Karşılıklı atakların sahne olduğu maçta Van Yolspor 76. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. Maçın son bölümlerinde oyunun hakimiyetini eline alan ev sahibi takım 89. dakikada durumu 2-2 yaptı. Maçın geri kalan bölümünde gol olmayınca her iki takım haftayı 1'er puanla kapattı. Bu skorla Özalp Gençlik Spor 3. haftayı 4 puanla 5. sırata tamamlarken, Van Yolspor ise 1 puanla 6. sırada tamamladı.