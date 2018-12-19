Van, 2018 fuarlarını başarıyla tamamladı

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van'da 2018 yılında yapılan 7 fuarın başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Bir kahvaltı salonunda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 2018 yılında yapılan fuarları değerlendirdi. 2018 yılında 7 fuar düzenlediklerini ifade eden Güler, “Van'ı bir fuar şehri yapma yolunda önemli bir mesafe kat ettik ve 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 7 fuar maratonunu başarıyla sonuçlandırdık. Toplamda 700 firmanın katıldığı fuarlarımız, 400 bini aşkın ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

“Van, fuar kültüründe önemli bir mesafe kat etmiştir”

Fuarların bir pazarlama aracı, bir arz talep buluşması olmanın yanında aynı zamanda bir kültür olduğunun altını çizen Güler, “Bu kültür dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerinde düzenli bir şekilde icra edilmektedir. Aynı zamanda gün geçtikçe önemini muhafaza ediyor ve etmeye de devam edecektir. Ülkemizde de birçok ilde yılda 500'e yakın fuar yapılmakta ve bu fuarlar her geçen gün kendilerini geliştirmektedirler. Birçok fuarın yapıldığı bölgemizde de fuar kültürünü geliştiren Van, önemli bir mesafe kat etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Fuar sayımızı birden 7'ye çıkardık”

Van'da 1993 yılından itibaren başlayan fuar maratonuna Ajans Asya Fuarcılık olarak 2006 yılından itibaren rol aldıklarını hatırlatan Başkan Güler, “Daha önceleri yılda bir defa yapılan fuar sayısı günümüzde 7'ye çıkmıştır. Bu, Van için çok önemli bir kazanımdır. Çevremizdeki illere baktığımızda bizden çok daha iyi gelişmiş iller var, fakat Van'da yapılan bu fuar çeşitliliğini hiç birisinde göremezsiniz. Fuarlar; yapıldığı bölgeye bir güven kazandırır, istihdam kazandırır, iş kazandırır, ekonomisini canlandırır ve ilin markalaşmasına hizmet eder. Bir memlekette fuar varsa; orda güven vardır, yatırım vardır, iş vardır, aş vardır. Ajans Asya Fuarcılık olarak biz; Van'da yıllardır fuar yaparak halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Van'da deprem oldu biz fuar yapmaktan geri durmadık. Bölgesel olaylar vuku bulurken, herkes bölgeden kaçarken biz Ajans Asya Fuarcılık olarak inançla, sebatla Van'da fuar yapmaya devam ettik. Çünkü biz Van'da güveni ve yatırım yapılabilirliğini hep canlı tutmaya gayret ettik. Bütün bu olumsuzluklara ve imkânsızlıklara rağmen bu başarıyı elde etmek kolay olmasa gerek. Şu anda ülke genelinde markalaşmış uluslar arası fuarları gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

“İlimize üç yeni fuar daha kazandıracağız”

2019 yılında yapacakları fuarlara da değinen Başkan Güler, “Başta ‘Mobilya Fuarı' olmak üzere ‘Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı', ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş Yöresel Ürünler Fuarı', ‘Eğitim, İnovasyon ve Bilişim Fuarı', ‘Tekstil Fuarı', ‘Enerji Fuarı', ‘Van Asya İpekyolu Fuarı' ve uluslararası nitelik kazanan ‘10. Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı' ile yine en az 7 fuarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında 2019 yılında Van'ımıza üç yeni fuar daha kazandırmış olacağız. Bunlar VAMOB (Van Mobilya Fuarı), Yöresel Ürünler Fuarı ve Eğitim, İnovasyon ve Bilişim fuarlarıdır. Türkiye'nin en seçkin mobilya markalarının yer alması hedeflenen VAMOB (Van Mobilya Fuarı) Fuarının ilkini 19 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Van, coğrafi konum itibariyle Doğu Anadolu'nun en iyi gelişmiş illerinden biridir. İran'a olan sınırından dolayı da bölgenin ticaret merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Bölgedeki merkezi konumu dikkate alındığında ise yaklaşık 20 milyon nüfusa hitap eden bir ticaret merkezi potansiyeline sahiptir. Bu perspektiften bakıldığında çevresindeki iller ve bölgesindeki yerleşim merkezlerinin kendisine olan ticari ihtiyaçtan dolayı büyük bir alım potansiyeline sahiptir. Bölge illeri arasında büyük ve alım gücü yüksek bir nüfusa sahiptir. Çevresindeki iller ile beraber yaklaşık 2 bin mobilya üreticisi ve satıcısı ticaret yapmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizdeki mobilya üretici firmalarının Van'daki bayileri en çok satış yapan sıralamasında defalarca en ön sıralarda bulunabilmeyi başarmışlardır. Bunun yanında ülkelerindeki 25 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, mart ayının ortalarından itibaren Van'a akın etmeleri, bu tarihlerde Van'da Shopping Fest indirim festivali olması ve İranlıların Türk mobilyasına olan talepleri, aynı tarihlere denk gelen mobilya fuarımızı bir ticari fırsata dönüştürmektedir. Mobilya ve ev tekstili ürünlerinde İran pazarına perakende sektöründe son dönemlerdeki ambargolar ve Türkiye'nin ambargolardan muafiyeti göz önüne alındığında çok daha büyüyeceği öngörülmektedir. Türkiye mobilya ev tekstili ürünleri, İran pazarında firma ve marka düzeyinde iyi bilinen ve tercih edilen bir konuma sahiptir. Dolayısıyla İran pazarı, bizler için bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de önemli bir potansiyel vaad ediyor” dedi.

“Van Mobilya Fuarı, büyük bir ticari platformun oluşmasında öncü olacaktır”

Van ve bölgesindeki halkın çoğunluğunun her zaman lüks mobilya alıcısı olduğunu belirten Güler, “Van ve bölge halkı her zaman yeniliği ve modayı yakından takip eder. Bu fuar; ticaretin gelişmesinde ve perakende sektörünün büyük başarıları ile taçlanacağına şüphe yoktur. Bu anlamda gelecekte; tasarımdan pazarlamasına, üreticiden tüketiciye, mobilya sektörünün zincirini oluşturan bütün halkalarını bu fuarda buluşmasını sağlayacak bir ortam oluşturma vizyonu ile Van Mobilya Fuarı, büyük bir ticari platformun oluşmasında öncü olacaktır” şeklinde konuştu.

Vanlı mobilyacıların fuarlarına sahip çıkmaları halinde yakın gelecekte bölge ve ülke ekonomisinde özellikle de mobilya sektöründe Van'ın belirleyici rolüyle ticari takvimlerde yerini alacağına inandıklarını vurgulayan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mobilya fuarının, Van'ın sektörel buluşma noktası olacağına inanıyoruz. Van Mobilya Fuarı, Van ve bölgenin fuarı olacak. Van, bölgesindeki iller arasında bilindiği gibi her zaman öncü ve ileri bir konumdadır. Bu bakımdan özellikle Van deyince çevre illeri de düşünmüş olacağız. Bu durumda İnegöl'de olduğu gibi Van ve bölge illerindeki mobilya üreticisi ve satıcısı fuarda yer alma önceliğine sahip olacaktır. Bölge dışında gelecek talepler Van'da faaliyet gösteren firmalarımıza yönlendirilmekle değerlendirilmeye alınacaktır.”

Eğitim, İnovasyon ve Bilişim Fuarının; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve diğer paydaşlar ile gerçekleşeceğini belirten Güler, fuarda inovatif fikirlerin ekonomiye kazandırılması, bilişim ve teknolojide gelinen son nokta, eğitim ve kariyerin tartışılacağı bir platform olacağını söyledi. Yöresel Ürünler Fuarının, özellikle bölgede unutulmaya yüz tutmuş ürünler ile günümüzde ülke genelinde trend olan ürünlerin sergileneceği bir fuar olacağını belirten Güler, 2019 yılında Van'ın ‘Fuarlar şehri' olduğunu perçinleyeceğini sözlerine ekledi.