Van ADSM cerrahi kliniğine yoğun talep

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Özkan Arık, merkez olarak yıllardır Van ve bölge halkına sağlık hizmeti sunduklarını ifade ederek, “İlimizde başka bir ADSM olmaması ve kentin nüfus yoğunluğu, gerek merkezimizin gerekse YYÜ Diş Hekimliği Fakültemizin yükünü ciddi oranda arttırmaktadır. Gün içerisinde merkezimize yaklaşık bin 500 hasta başvurmaktadır. Burada muayenesi yapılan hastalardan komplike cerrahi işlem yapılması gerekenler, cerrahi kliniklerimize yönlendirilmekte ve burada hemen hemen her türlü cerrahi müdahaleler yapılmaktadır” dedi.

53 hekimin aktif olarak hizmet verdiği ADSM'nin cerrahi kliniklerinde Dt. Tuncay Öner, Dr. Vedat Akın ve Dr. Fırat Ceylan'ın görev aldığını dile getiren Arık, “Çok az ADSM'de sunulan bu hizmet neticesinde cerrahi kliniklerimize çevre il ve ilçelerden de çok yoğun bir ilgi ve talep olmaktadır. Cerrahi kliniklerimizde çeşitli çene operasyonları, gömülü diş çekimleri, yumuşak doku operasyonları, kret düzeltilmesi, sinüs operasyonu, kist operasyonu gibi işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sunulan bu hizmet sayesinde vatandaşlarımızın üniversiteye ya da şehir dışındaki hastanelere sevk edilmeden tedavi olabilmelerini sağlamaktadır. Bu da vatandaşlarımızda memnuniyet oluşturmakta ve çok sayıda olumlu geri dönüşler almamıza vesile oluyor” ifadelerini kullandı.