İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Alperen Ocakları Arama ve Kurtarma Ekibi sel bölgesinde

Van Alperen Ocakları Arama ve Kurtarma Ekibi, Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan afetzedeler için hazırlanan çadır kurma çalışmalarına katıldı.


Van Alperen Ocakları Arama ve Kurtarma Ekibi, onlin-e ve Van AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen akreditasyon eğitimlerini tamamlayarak akredite olduktan sonra, Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan afetzede vatandaşların için gerçekleştirilen çadır kurma çalışmalarına katılım sağladı. Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılan afetzede vatandaşların geçici olarak barınabilmelerini sağlayabilmek adına AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çadır kurma işlemine AFAD gönüllüsü Van Alperen Ocakları Arama ve Kurtarma Ekibi katılım sağlayarak çalışmalara destek oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.