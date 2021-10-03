Van Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açıyor

Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk defa düzenlenecek olan ‘Van Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın 7-10 Ekim tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Kadir Yaşar, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilecek Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nda sektörün önemli markalarını Van'da bir araya getireceklerini belirterek, “Anne ve çocuk sektörünün geniş ürün yelpazesindeki Türkiye'nin en seçkin markalarının yer alacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en kapsamlı, en etkili ve en sevimli fuarı, Doğu Anadolu'nun ticaret merkezi ve Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı Van'da kapılarını açıyor. Bebek bakım ürünlerinden mobilyaya, oyun, sağlık ve eğitimden kadın, çocuk giyimine kadar çok geniş bir katılımcı profiline sahip olacak fuar; annelerin hamilelik döneminden çocukların olgunluk dönemine kadar olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sektöre dair tüm ürün ve hizmetleri bir araya getirecek olan Van Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, katılımcı firmaları gerçek tüketicisiyle buluşturup ürünlerini en iyi şekilde tanıtma fırsatı verecek” dedi.

Yaşar, 4 gün sürecek fuar boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik birçok etkinlik de düzenleyeceklerini söyleyerek, “Ziyaretçilerimize keyifli bir fuar deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Burada sizlerin aracılığı ile okullarımızı öğrencileriyle fuarı ziyaret etmesi için bir kez daha davet ediyorum. Tüm Van halkını bu güzide organizasyona bekliyoruz” diye konuştu.