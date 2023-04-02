Van Atatürk Stadı yeniden kardan temizlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Şehir Stadı'nın karla kaplı zeminini maç öncesi temizledi.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve 2 gün devam eden kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünün yanı sıra, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezi, kırsal mahalle ve şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ederken, mahalle yollarının yanısıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise Van Spor FK'nin pazar günü saat 13.30'da Kastamonuspor'la oynayacağı Atatürk Şehir Stadı'nın zeminini gün boyu yoğun bir çalışma sonucu kardan temizledi.

Van Spor FK yetkilileri, ilde 2 gündür süren yoğun kar yağışı sonrası şehir stadyumundaki karı gün boyunca temizleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve ekibine teşekkür ettiler.