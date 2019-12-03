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Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

Van’ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Van'ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.


Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza bürünürken, yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde bölgeye giderek yaptıkları çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

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