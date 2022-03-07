Van-Bahçesaray karayolunda hummalı çalışma

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 42 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Önceki gün gece 6 noktaya düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 2 yıl önce meydana gelen 2 ayrı çığ olayından dolayı 42 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı bölgeye 2 gün önce yine çığ düştü. Bölgede 3 ila 10 metreyi bulan karı temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor. Kar temizleme çalışması sırasında oluşan kar tünelleri ilginç görüntüler oluşturuyor.