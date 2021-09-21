Van-Bahçesaray karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan İslam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bahçesaray istikametine seyir halinde olan İkram Alban yönetimindeki 65 AAB 470 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. Şoför İkram Alban olay yerinde hayatını kaybederken, E.A. isimli vatandaş ise yaralandı. Yaralı E.A., bölgeye sevk edilen ambulansla Van Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.