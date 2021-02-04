Van-Bahçesaray karayolundaki çığ felaketinin 1. yıldönümü

Van'da 4-5 Şubat 2020 tarihinde düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda, ulaşımın güvenli sağlanması için daha sıkı önlemler alındı.

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığı olayın üzerinden 1 yıl geçti. Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ve aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat 2020'de 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kalmış, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yoğun kar ve tipiye rağmen köylülerin de yardımıyla yapılan çalışmada minibüsteki 7 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Geçen yıl yaşanan acının tekrarlanmaması için alınan tedbirler kapsamında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağışlı günlerde ya da risk olduğu değerlendirilen saatlerde Yukarı Narlıca Mahallesi çıkışında yaptığı demir bariyerlerle yolu trafiğe kapatıyor. Yolun kapalı olduğu günlerde ilçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden sağlanıyor. Durumu ağır olan hastalar da Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin yanı sıra asker ve polis helikopterleriyle il merkezine ulaştırılıyor.

Başkan Sabırlı, faciada ölenleri şiirle andı

Yaklaşık 15 günden bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray yolu dün itibarı ile ulaşıma açılarak kontrollü şekilde sivil araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Yolun açılmasıyla birlikte AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, bölgeye giderek faciada ölenleri yad etti.

Geçen sene 4 Şubat Salı günü bölgenin en büyük çığ felaketinin yaşandığını ifade eden Başkan Sabırlı, “Van'dan Bahçesaray'a giden yolcu minibüsümüz bu alanda çığa kapıldı ve o gece geç saatlerde enkaz altında kalan şehitlerimiz ve yaralarımızı çıkarmıştık. 1 gün sonra Çatak ve civar köylerden kar altında kalan diğer şehitlerimizi kurtarmak için çığ alanın bulunduğu bölgeden yaklaşık 15 metre öteden düşen ikinci çığ sonucu toplamda 42 şehidimiz oldu. Bugün 4 Şubat 2021 şehitlerimizin ölüm yıldönümü. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah ahirete intikal eden şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Geride kalan ailelerine de Rabbim sabır ihsan eylesin. Çığdan sonra Bahçesaraylılar bu alana “Kara vadi” diye isim taktılar. Burada çok canımız gitti” dedi.

Başkan sabırlı konuşmasının ardından kendi yazdığı şiiri okuduktan sonra bölgeden ayrıldı.