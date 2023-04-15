Van-Bahçesaray yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Van'ın yüksek kesimlerinde 3 gün önce etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu bugün tek şeritten ulaşıma açıldı.

Van'da 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ riskine karşı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılıyor. Geçtiğimiz 12 Nisan Çarşamba günü etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatılan yol, bugün Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları sürüyor.

13 Nisan günü Van'dan Bahçesaray'a gitmeye çalışan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu kapalı kasa kamyonet, Çeşme mevkiinde kara saplanarak mahsur kalmıştı. Haber verilmesi üzerine vatandaşlar kurtarılarak Van'a ulaştırıldı. Kapalı kasa kamyonet ise halen mahsur kaldığı yerde bulunuyor.