Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve fırtınadan dolayı önceki gün kapanan yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van'da da etkili oluyor. Kar yağışının yanı sıra fırtınadan dolayı önceki gün kapanan Van-Bahçesaray yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde saatlerinde ulaşıma açıldı.

“Tuzlama aracı kaza yaptı bir hafif yaralı”

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde buluna 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi yakılarında yolda tuzlama yapan S.Y. yönetimindeki taşeron firmaya ait kamyonun kayması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

“Tır yolu kapattı cenaze aracı kara saplandı”

Van'da Çatak yönüne doğru seyreden tır, yolun kaygan olmasından dolayı makas atarak yolu kapattı. Van'da Bahçesaray ilçesine cenaze götüren Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı, tırın önündeki boşluktan geçmek isterken kara saplandı. Cenazeyi takip eden ve yolda bulunan çok sayıda vatandaş, cenaze aracını uzun uğraşlar sonucu iterek saplandığı kardan kurtardı. Yolda olası bir kaza yaşanmaması için jandarma bölge geniş güvenlik önlemi aldı.