Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapalı

00 itibari ile ara vererek yolu bariyerle kapattı.

Hafta başında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahalle ve mezranın yolu ile Van-Bahçesaray yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrası bölgede etkili olan tipi ve fırtınadan dolayı çalışmalara ara verilirken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, havanın düzelmesiyle dün itibarı ile yol açma çalışmalarına başladı. Geçen yıl 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişi hayatını kaybettiği 2 ayrı çığdan dolayı bu yıl yetkililer tedbirleri sıklaştırdı. Kar yağışı ile birlkte yol sivil araçlara kapatılarak, ekipler saat 08.00 ile 14.00 arası yol açma çalışması yaptı. Yol ulaşıma açılınca sivil araçlara 08.00 ile 14.00 arası geçiş izni verilecek. Ekipler, son yağan karla birlikte kapanan yolda 6 saat çalışıyor. Bugünkü çalışmalarını sonlandıran ekipler, bölgeden ayrılmadan demir bariyerlerle yolu kapattı.