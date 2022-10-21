Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç mahsur kaldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde etkili olan mevsimin ilk karı nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, kara hazırlıksız yakalanan onlarca sürücü ise mahsur kaldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı uyarının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan mevsimin ilk karı nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, hazırlıksız yakalanan onlarca sürücü ise mahsur kaldı.

Bölgede yaklaşık 10-12 santimetre kar yağarken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaparak yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan sürücüleri kurtardı.