Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

Hafta başından buyana Van merkezde zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün geceden buyana 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı yol öğlen saatlerinde doğru ulaşıma kapatıldı. Geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı 42 gün kapatılan yol, havaların düzelmesiyle ulaşıma açılarak vatandaşlar, Van'a gelip dönmek için 460 kilometrelik Bahçesaray-Bitlis'in Hizan yolunu kullanmaktan kurtulmuştu.