İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Hafta başından bu yana Van merkezde zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün geceden bu yana 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı yol öğle saatlerinde Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Narlıca Mahalle çıkışında iş makinesi ile ulaşıma kapatıldı. Yolun kapalı olduğunu bilmeyen bazı sürücüler geri dönerek Bitlis'in Hizan ilçesinden ilçeye gideceklerini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.