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Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu

Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekili arazilerde zarar gördü.


Bugün saat 16.30 sularında meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, Van-Çatak yolunana dğşen heyelandan dolayı kapanırlen, Van-Bahçesaray yolunda seyreden sürücülere ise zor anlar yaşattı. Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı. Van-Bahçesaray yolundaki sürücüler ise dolunun durmasıyla yollarına devam ettiler. Yağmur ve dolu sonrası bazı ekili alan zarar gördü.

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