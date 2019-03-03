Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları

Hafta için Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı önceki gün çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yaklaşık 72 saatlik çalışma sonucu çığ bölgeleri kardan temizlenerek yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte Van'da mahsur kalan Bahçesaraylılar, ilçelerine gitmeye başladı. Yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Görentaş Şantiye Şefi Faruk Çeliker ve ekibine teşekkür etti. Sabırlı, “Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 gündür aşırı kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapanmıştı. Özverili çalışmalar soncu yolu açan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçek görülmeye değer bir çalışma yaptılar, neden görüleme değer. Çünkü bu gün Van'da hava güneşli iken burada kar yağı altında metrelerce karla mücadele yapılıyor. Ekipler, gerçekten canlarını tehlike atarak Bahçesaray'a ulaşımı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Görentaş Şantiye Şefi Faruk Çeliker ise, “Yaklaşık 3 gündür kapalı olan yolumuzu zorlu şartlar altında ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma sonra ulaşıma açtık. Yaklaşık 10-12 tane çığla mücadele ettik. Bu çığları aça aça buraya kadar geldik ve metrelerce kar kütlelerine karşı sonunda yolumuzu açtık” dedi.