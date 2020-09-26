Van-Bahçesaray yolunda trafik kazası; 2 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçesaray ilçesine bağlı Liman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçede asfalt çalışması yapan yüklenici firmaya ait yakıt tankeri, Van'dan Bahçesaray ilçesinde giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücü ile yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar bölgeye sevke dilen ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.