Van Belediyesi Haziran ayı UKOME toplantısını yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşıma Müdürlüğü, Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçe Belediyeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 14 gündem maddesi ve 4 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda; ilde şehir merkezi trafiğinin rahatlatılması, ve trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 06.00 ile 22.30 saatleri arasında trafik akışını olumsuz etkileyebilecek araçların şehir merkezine giriş çıkışlarının yasaklanması talebi. İlde yeni yapılan sahil yolu ve Edremit TOKİ yolunun iş makinalar ve ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılmaması talebinin görüşülmesi. Muradiye ilçesi ile ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi arasında yeni hat açılması ve belediyeye ait araçlarla ulaşım hizmeti verilmesi talebi. Hizmet veren H ve M plakalı araçların güzergahlarının revize edilerek ekleme ve uzatmaların tespit edilmesi ve araç sayılarının belirlenmesi talebi. Yol üstü otopark işletmeciliği için yetkilendirilen şirketin otopark rayiç bedellerinin güncellemesine ait talebi, askıdan indirme ve geçiş yolu izin belgesi talepleri ile kurumlardan ve vatandaşlardan gelen hız kesici talepleri gibi konular görüşüldü.

Alt komisyon gündeminde ise Van il ve ilçe sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren H, M, V, T, S plakalı araçlar, gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler ve belediyeye ait otobüslerin artan maliyetler nedeniyle yolcu taşıma iyileştirme yapılması talebi ve diğer maddeler görüldü. Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.