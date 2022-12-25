İhlas Haber Ajansı

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Van beyaza büründü

Van’da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Van'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.


Van'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, güne karla uyanan esnaf ise iş yeri önünü temizledi. Kar yağışının bölge için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar, mevsimlerin değiştiğini ve bu nedenle bu sene kar yağışının geç yağdığını söylediler.


Meteoroloji yetkilileri ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ve öğle saatlerine kadar kar yağışını beklediklerini ifade ederek, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının beklendiğini söylediler.

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