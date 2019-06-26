Van'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ‘Van Bilimle Şenleniyor' projesi hayata geçiriliyor.

26-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Van'da düzenlenecek olan “Van Bilimle Şenleniyor” etkinliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç başkanlığında yapılan toplantıda, bilim şenliğinde yapılacak çalışmalar tek tek ele alındı. İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi çalışanlarının katıldığı toplantıda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programına bilim ve toplum projesi olarak sunulan “Van Bilimle Şenleniyor” çalışmasının bütün detayları konuşulurken, bu çalışma ile bilimin ve toplumun buluşmasının hedeflendiği dile getirildi.

Toplantıda konuya ilişkin konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç; bilim şenliğinin, bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak olduğunu belirterek, “Bu çalışma sayesinde toplumun bilime olan ilgisi artacağı gibi, çocukların ve gençlerin tüm bilim alanlarına yönelmesine ve kariyer yapmasına özendirecektir. Bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarmak amacıyla birçok etkinlik yapılacaktır. Sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi. Buradaki temel amaç ise; bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemektir. Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları ‘yapan-yaşayan-paylaşan' konumuna getirmek, bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun ve bireylerin bilim yapma sürecine dahil olma cesaretini vermek, farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak ve eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak gibi kazanımlar hedeflenmektedir” dedi.