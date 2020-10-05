Van Büyükşehir, Bahçesaray'ın mahallelerini asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Bahçesaray ilçedeki 6 yerleşim yerinin yaklaşık 10 kilometrelik yolunda yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 4 kilometrelik Ünlüce mahalle yolunda taş duvar ve reglaj çalışmaları tamamlanırken, plentmiks temel (PMT) altyapı serimine başlandı. Yine 4 kilometrelik Keskin, Papatya, Çatbayır grup mahalle yolu, 1 kilometrelik Doğanyayla ve 1 kilometrelik Çiçekli mahalle yollarında ise taş duvar ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, kentin her noktasında başlattıkları yol ve asfalt çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bahçesaray ilçesinin zor coğrafyasına rağmen 10'larca mahalle ve arazi yolunda çalışma yürüttüklerini belirten Halil İbrahim Ateş, Bahçesaray'daki kırsal mahalle yollarının ilk defa sıcak asfaltla buluşacağını ifade etti. Yol yatırımlarını tek tek inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş'e Bahçesaray kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Ak Parti ilçe Başkanı Cumali Sabırlı'da eşlik etti.