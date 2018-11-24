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Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ateş'in öğretmenler günü mesajı

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ateş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı. Asena Türkoğlu Ateş mesajında, “Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirterek, Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenlerimizin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

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