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Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Van Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili daire başkanları ve meclis üyeleri katıldı. 15 gündem maddesi ve 3 gündem dışı madde olmak üzere 18 maddenin görüşüldüğü toplantıda, büyükşehir ve 13 ilçe belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi, belediyenin 2020'de uygulayacağı ücret tarifesi, 2020 yılı için uygulayacak olan vergi ve harç tarifesi, 2020 yılı performans ve yatırım programının görüşülmesi, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanacak 1 otobüsün yapılacak protokol dahilinde amatör branşlar için Van Spor Kulübüne tahsisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği


Meclisi için üye belirlenmesi, imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi ve imar konuları olmak üzere 15 madde görüşüldü.


Yaklaşık 3 saat süren toplantıda gündem dışı olan Saray ilçesi Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelen İranlı turistlerin Van şehir merkezine taşınmasında kullanılmak üzere 10 otobüs alım talebi, Büyükşehir Belediyesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın konukevi ek hizmeti için demirbaş malzeme talebi ve ulaşım hizmetlerinde ücretsiz ve indirimli yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri süre uzatımı gibi konular konuşuldu.


Bazı konular karara bağlanırken, diğer konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.

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