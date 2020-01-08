Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 2 bin 955 hastaya ulaştı

Engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği evde bakım hizmeti ve hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlara ulaşım desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayıtlı 3 bin 500 hastadan 2019 yılında toplam 2 bin 955'ine hizmet verdi. Bünyesinde, 1 doktor, 3 hemşire 5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförü bulunduran Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmaları hasta ve hasta yakınlarından tam not aldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında ise 2 bin 300 hastaya hizmet vermişti.