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Van Büyükşehir Belediyesi 20 günlük işi 3 günde tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa yönelik hizmetler devam ediyor.


Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birçok kırsal mahallede çiftçiler tarafından arazi sulamasında kullanılan kanallar ve Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri, bölge de tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırıyor. Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde mevcut ihtiyacı karşılamayan gölete 3 kilometre uzunlukta kanal, 1,5 kilometren de tahliye yolu açıldı. Büyükşehir Belediyesinin kendi iş gücü ile çalışmalara başladığı ve 20 gün süre verilen gölet genişletme çalışmaları, 3 gün gibi kısa bir sürede bitirilerek köylünün hizmetine sunuldu.


Öte yandan, yine Tuşba ilçesi Tabanlı Mahallesi'ndeki arazi sulama göleti ise, otlardan ve atıklardan temizlenerek suyun daha hızlı akışı sağlandı.

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