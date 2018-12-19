Van Büyükşehir Belediyesi 2018'de 729 kilometre yol yaptı

Geçen yıl ki yol yatırımlarıyla tarih yazan Van Büyükşehir Belediyesi, yol atılımlarını bu sene de sürdürdü. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, 7 aylık çalışmada 729 kilometre sıcak asfalt, sathi kaplama ve stabilize yol çalışması yaparak yine büyük bir başarıya imza attı. Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan çalışmalarla yüzlerce yerleşim yeri sıcak asfaltlı yollara kavuşurken, onlarca cadde ve sokak yolu da yenilenerek hizmete açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda toplamda bin 700 kilometre yol yaparak kenti adeta asfaltlı yollarla ördü.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte asfalt ve yol çalışmalarını tamamlayarak karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, yol ve asfalt çalışmaları noktasında verimli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Kendilerine ayrılan kaynağın yaklaşık olarak yüzde 88'ini yatırıma dönüştürdüklerini belirten Tarhan, şunları söyledi:

“Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da çok ciddi bir asfalt ve yol yatırımı gerçekleştirdik. 7 aylık süre içerisinde 76 mahalle yolu başta olmak üzere onlarca cadde ve sokağımızda yenileme çalışması yaptık. Bu yıl içerisinde 323 kilometre sıcak asfalt, 61 kilometre sathi kaplama ve 345 kilometre stabilize yol olmak üzere toplamda 729 kilometre yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Çalışma kapsamında yaklaşık olarak 465 bin ton asfalt kullandık. Tabi bu çalışmaların önemli bir kısmını kendi iş gücümüzle gerçekleştirdik. Ayrıca çalışma yaptığımız yolları, sanat yapıları ve altyapı çalışmalarıyla neredeyse sıfırdan inşa ettik. Bizlere bu yatırım imkanını sağlayan devlet büyüklerime, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanıma, genel sekreter ve yardımcılarıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”